Еще 26 дворов благоустроили в Люберцах в 2025 году

В Люберцах благоустроили еще 26 дворовых территорий. Всего в 2025 году приведут в порядок 30 объектов.

Рабочие также приступили к замене асфальта на восьми дополнительных объектах. Территории расположены в Люберцах на улицах Попова и 3-е Почтовое отделение, в Томилине в микрорайоне Птицефабрика, улицах Гоголя и Гаршина, а также в деревне Островцы на Подмосковной улице.

«Был сформирован дополнительный перечень дворов, где необходимо заменить асфальтобетонное покрытие. Адреса подбирались с учетом мнения жителей — это территории в Люберцах, поселке Томилино и в деревне Островцы. В настоящее время подрядчик уже завершил работы на трех объектах: на улице Гоголя в Томилине и на улице Подмосковная в Островцах», — рассказал начальник управления благоустройства городского округа Люберцы Геннадий Голованов.

В настоящее время ведутся работы в Томилине на улице Гаршина и в Люберцах на улице Попова. Полностью завершить их планируют в сентябре 2025 года.

С полным перечнем адресов можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципалитета.