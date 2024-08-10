Еще 258 медицинских аппаратов установят в больницах Люберец до конца года

В Центральной поликлинике городского округа Люберцы готовят кабинет к установке нового рентген-аппарата. С начала года в больницах округа уже обновили 91 медицинский аппарат, ожидается поступление еще 258.

Глава Люберец Владимир Волков проверил ремонт рентген-кабинета в Центральной поликлинике. До конца 2024 года там установят новый аппарат для рентгеновских исследований.

«Строители завершили демонтаж, выполнили усиление перекрытий. До конца года здесь появится современный рентген-аппарат российской сборки, который позволит улучшить качество оказываемой населению медицинской помощи за счет повышенной детализации заключений», — рассказал Владимир Волков.

По словам главы округа, современную рентген-технику установят также в стационарном отделении № 2, поликлинических отделениях № 6, № 8 и № 10.

Благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева всего в медицинских учреждениях Люберец в этом году обновят 349 медицинских аппаратов.

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