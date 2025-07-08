Еще 250 молодых семей получили сертификаты на покупку жилья в Подмосковье
В России 8 июля отмечают День семьи, любви и верности — праздник, посвященный крепким супружеским союзам. В Московской области действует масштабная программа поддержки пар «Молодая семья».
Комплексная услуга позволяет супругам приобрести собственное жилье.
С начала года сертификаты на приобретение жилья получили уже 246 супружеских пар.
«Среди них — 74 многодетные семьи, где растут сразу несколько ребятишек, и 14 семей участников СВО, чьи мужья, отцы с честью выполняют свой долг», — подчеркнул председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
Приобрели жилье уже 214 семей.
Чтобы принять участие в программе, необходимо соответствие ряду требований: возраст супругов или одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет, семья должна быть официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, наличие достаточных доходов для оплаты части стоимости жилой площади, а также постоянное проживание в Подмосковье.
Подать заявку на участие можно через региональный портал госуслуг Московской области.