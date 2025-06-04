Еще 25 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки к юбилею с января

Почти 25 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет отметили свои юбилеи в Подмосковье с начала года. Все они получили подарки от губернатора.

В качестве подарка юбилярам дарят один из главных символов народного промысла Подмосковья — жостовский поднос. С 90-летия женщинам также вручают павловопосадский платок, а мужчинам — шуйский плед. Кроме того, столетние долгожители получили выплаты по пять тысяч рублей.

«В этом году почти 25 тысяч жителей Подмосковья, достигших почтенного возраста, отметили свои юбилеи. Мы неизменно проявляем уважение и внимание к каждому юбиляру, вручая памятные подарки от имени губернатора Московской области», — сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Подарки вручают пенсионерам, которые зарегистрированы и проживают в Подмосковье. Их доставляют на адрес проживания в день рождения или другой удобный день.

Если пенсионер переехал в регион недавно, то ему также необходимо подать заявление на получение подарка через «Госуслуги».