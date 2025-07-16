Жители Московской области с сахарным диабетом могут бесплатно посещать школы, где врачи обучают их правильному образу жизни при заболевании. На занятиях пациенты узнают, как контролировать уровень сахара в крови, рассчитывать дозы инсулина, делать инъекции, составлять сбалансированный рацион и учитывать углеводную нагрузку.
Сахарный диабет требует динамического контроля, поэтому пациентам необходимо знать все тонкости.
«Поэтому в Подмосковье запустили обучение в школах сахарного диабета — в настоящий момент работает 123 амбулаторных и 15 стационарных школ, а обучение в них с начала года прошли более 26 тысяч человек», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Программы доступны для всех жителей региона с подтвержденным диагнозом. Чтобы записаться на обучение, достаточно обратиться к своему лечащему врачу.
Трамп раскрыл позицию Мелании по вопросу Украины
Соревнования по многоборью кинологов прошли на базе Щелковского колледжа
Украине предрекли многомиллиардные долги после завершения конфликта
Церемония прощания с Юрием Морозом завершилась в Москве
Еще 25 тысяч пациентов с диабетом прошли специальное обучение в Подмосковье
Замглавы Мытищи провел встречу с жителями в гимназии № 17
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте