Еще 25 тысяч пациентов с диабетом прошли специальное обучение в Подмосковье

Жители Московской области с сахарным диабетом могут бесплатно посещать школы, где врачи обучают их правильному образу жизни при заболевании. На занятиях пациенты узнают, как контролировать уровень сахара в крови, рассчитывать дозы инсулина, делать инъекции, составлять сбалансированный рацион и учитывать углеводную нагрузку.

Сахарный диабет требует динамического контроля, поэтому пациентам необходимо знать все тонкости.

«Поэтому в Подмосковье запустили обучение в школах сахарного диабета — в настоящий момент работает 123 амбулаторных и 15 стационарных школ, а обучение в них с начала года прошли более 26 тысяч человек», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Программы доступны для всех жителей региона с подтвержденным диагнозом. Чтобы записаться на обучение, достаточно обратиться к своему лечащему врачу.