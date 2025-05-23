Еще 25 тысяч новорожденных проверили на генетические заболевания в Подмосковье

В Подмосковье новорожденным проводят расширенный неонатальный скрининг, который включает в себя исследование на 36 генетических заболеваний. С начала года его прошли почти 25 тысяч детей.

У 28 новорожденных с января выявили патологии на ранней стадии.

«Своевременное проведение исследования позволяет вовремя выявить генетические заболевания, а значит, вовремя начать необходимое лечение и диспансерное наблюдение у узкопрофильных специалистов», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Для проведения скрининга в первые дни жизни ребенка у него берут кровь из пятки. В случае наличия отклонений от нормы по результатам анализа информацию доводят до родителей, чтобы они быстро приняли решение о дальнейших действиях.