Еще 25 тысяч новорожденных проверили на генетические заболевания в Подмосковье

В Подмосковье новорожденным проводят расширенный неонатальный скрининг, который включает в себя исследование на 36 генетических заболеваний. С начала года его прошли почти 25 тысяч детей.
У 28 новорожденных с января выявили патологии на ранней стадии.
«Своевременное проведение исследования позволяет вовремя выявить генетические заболевания, а значит, вовремя начать необходимое лечение и диспансерное наблюдение у узкопрофильных специалистов», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Для проведения скрининга в первые дни жизни ребенка у него берут кровь из пятки. В случае наличия отклонений от нормы по результатам анализа информацию доводят до родителей, чтобы они быстро приняли решение о дальнейших действиях.
Книжный фримаркет организовали в библиотеке в Чехове
Чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров прошел в Подмосковье
«Очищение души». Джигурда написал песню на стихи Сергея Лаврова
Пассажирам «Мострансавто» напомнили правила перевозки питомцев в автобусах
Чуют человека за 10 метров: россиян предупредили о еще одной опасности клещей
Концерт под открытым небом ко Дню города прошел в Можайске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте