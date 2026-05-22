Еще 25 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье

Жители Подмосковья с диагностированным сахарным диабетом могут пройти бесплатное обучение в специализированных школах. Занятия ведут врачи.

Специалисты объясняют, как правильно следить за уровнем глюкозы в крови, считать углеводы, а также рассказывают о принципах правильного питания и предупреждают о признаках осложнений, которые способно вызвать заболевание.

«В Московской области функционируют 129 амбулаторных школ сахарного диабета для взрослого населения и 32 школы для детей. Также обучение можно пройти во время стационарного лечения. Всего с начала года в школах сахарного диабета в Подмосковье обучились свыше 25 тысяч человек», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Бесплатное посещений занятий доступно детям и взрослым по направлению от лечащего врача.