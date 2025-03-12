Еще 25 торговых объектов отремонтируют в Серпухове в 2025 году

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шумко провел еженедельное оперативное совещание вместе с руководителями профильных ведомств. На встрече обсудили последствия массированной атаки БПЛА, обращения жителей, трансформацию торговых объектов и афишу мероприятий.

11 марта в 09:29 дрон упал на территорию нефтебазы на Борисовском шоссе, 118а. Пожар ликвидировали. Пострадавших и серьезных повреждений не зафиксировали.

С 27 февраля по 5 марта поступило 515 обращений от жителей. Они указывали на то, что необходимо привести в порядок придомовые территории, детские площадки, информационные стенды и подъезды. Часть работ выполнят в рамках предстоящих субботников.

В Серпухове составили план демонтажа нестационарных торговых объектов. Работы будут проводить поквартально. Четыре здания уже снесли.

Также в 2025 году приведут в порядок 25 объектов капитального строительства: 15 сетевых и семь розничных магазинов, а также два торговых центра. Рабочие обновят фасад, отремонтируют входные группы, цоколи и витрины. Собственники всех точек по продаже обязаны поддерживать здания и прилегающие территории в надлежащем состоянии.

В выходные запланирована интересная культурная программа. Открытие турнира и фестиваля по муай-тай «Победа будет за нами!», посвященных Году защитника Отечества, пройдет 15 марта в Доме спорта «Надежда». Концертная программа «Мы — единое целое», приуроченная к воссоединению Крыма и Севастополя с Россией, состоится 16 марта в Доме творчества «Центральный».