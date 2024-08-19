Еще 25 молодых учителей трудоустроятся в школы Солнечногорска в этом году

Работа по привлечению молодых педагогов в образовательные учреждения продолжается в Солнечногорске. Еще 25 молодых учителей придут работать в школы муниципалитета в новом учебном году.

С 1 сентября в гимназии № 6 начнет свою работу новый учитель информатики Екатерина Филатова. Молодой педагог недавно завершила обучение в Московском педагогическом государственном университете. Екатерина с детства мечтала стать учителем. Она получила образование с двумя профилями подготовки: учитель начальных классов и информатики для средней школы.

«В школах нашего округа работает более двух тысяч педагогов, из них на данный момент пять процентов, 77 человек, — молодые учителя. С 1 сентября в образовательные учреждения муниципалитета будут трудоустроены еще 25 специалистов. Отмечу, что по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева предусмотрены меры поддержки, благодаря которым молодые педагоги могут работать по специальности на территории Подмосковья», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Для молодых педагогов в Московской области предусмотрены ряд мер поддержки: дополнительная выплата выпускникам, пришедшим работать в образовательные учреждения, ежемесячная доплата молодым специалистам, выплаты по программе «Земский учитель», а также возможность приобретения жилья по «Социальной ипотеке».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал педагогическое собрание в регионе.

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