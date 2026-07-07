Еще 25 многоквартирных домов отремонтируют в Коломне в 2026 году

Девятиэтажный дом № 14 в микрорайоне имени Маршала Катукова, построенный в 1979 году, вошел в краткосрочный план региональной программы капитального ремонта на 2026–2028 годы. На обновление здания, где расположены 72 квартиры и проживают более 200 человек, направили почти 54 миллиона рублей.

Перед началом работ прошло общее собрание собственников помещений и проживающих по найму, на котором обсудили виды работ и конкретные точки, требующие ремонта. С февраля подрядчик вышел на объект. Управляющая компания поддерживает постоянный контакт с жильцами, все замечания и обращения рассматриваются на месте.

Проект предусматривает применение современных технологий при обновлении фасада и кровли. Наружные стены утепляют по технологии бескаркасного фасада, которая улучшит внешний вид здания и повысит его энергоэффективность. Также запланирована реконструкция парапетной кровли с полной заменой водосточной системы.

Готовность работ по ремонту фасада достигла 90%. Специалисты завершили монтаж бескаркасного фасада и заменили стеклопакеты в местах общего пользования. На этой неделе бригада из 10 человек приступает к ремонту плоской кровли.

«Мы не просто меняем внешний облик здания, мы заботимся о его будущем. Новое фасадное покрытие значительно улучшит теплоизоляцию, что позволит жильцам зимой экономить на отоплении. Сейчас готовимся к реконструкции парапетной кровли, а старую водосточную систему полностью демонтируем, установив взамен новые трубы и крепления», — рассказал заместитель директора фирмы-подрядчика Сергей Киреев.

Всего в 2026 году в городском округе Коломна капитально отремонтируют 25 многоквартирных домов. Завершить все работы планируется до конца года.