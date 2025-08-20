Еще 24 здания лесничеств и пожарных станций отремонтируют в Подмосковье

В 2025 году в Подмосковье начала работать масштабная программа капитальных ремонтов лесопожарных станций и зданий лесничеств, охватывающая 24 объекта под управлением ГАУ МО «Мособллес». Работы проводят в Бородинском, Дмитровском, Волоколамском, Истринском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Ступинском лесничествах.

Капитальный ремонт включает обновление кровли, замену окон и дверей, утепление фасадов, модернизацию систем отопления и водоснабжения, обновление внутренней и внешней отделки, ремонт систем энергоснабжения и электропроводки, а также благоустройство территорий. Все работы выполняют с использованием современных энергосберегающих технологий и экологически безопасных материалов, что повышает эффективность эксплуатации и снижает потери ресурсов.

«Капитальный ремонт зданий лесничеств и лесопожарных станций — это важный шаг к созданию комфортных условий труда. На данный момент завершены работы на пяти объектах: два — в Бородинском лесничестве, по одному — в Волоколамском, Дмитровском и Орехово-Зуевском. На остальных объектах ремонт закончат вовремя», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Эти меры создадут комфортные и безопасные условия для работы специалистов и помогут улучшить уровень пожарной безопасности в лесах Подмосковья.