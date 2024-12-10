Еще 24 предприятия Солнечногорска получили господдержку в 2024 году

Итоги инвестиционного развития Солнечногорска подвели на Совете директоров промышленных предприятий. Участники встречи обсудили потенциал роста, меры поддержки бизнеса, а также наградили выдающихся представителей предпринимательского сообщества.

«В Солнечногорске есть все — и перерабатывающая промышленность, и особая экономическая зона, которая развивается, новые очереди появляются. Растет бизнес, появляется новый. Это говорит о том, что есть еще точки роста для Солнечногорска», — сообщил президент Союза «Торгово-промышленная палата Московской области» Денис Французов.

В настоящее время в Солнечногорске реализуется 62 инвестиционных проекта, и инвестиционный климат сохраняет значительный потенциал для дальнейшего роста.

В работе совета приняли участие заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан, депутат Мособлдумы Сергей Маликов, президент Союза «Торгово-промышленная палата Московской области» Денис Французов, глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, председатель Совета депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко, начальник Инспекции федеральной налоговой службы России по городскому округу Солнечногорск Наталья Симакова, а также представители областных министерств, российских банков, организаций «Россети Московский регион», «Газпром теплоэнерго Московской области», ведущих предприятий округа.

Поддержка предприятий по итогам обращений в муниципальное казенное учреждение «Мой бизнес» увеличилась вдвое по сравнению с прошлым годом. В 2024 году 12 предпринимателей получили возмещение части затрат на приобретение оборудования, шесть — на развитие социальных предприятий, двум были выделены средства на поддержку бизнеса по франшизе и еще двум — на оплату торговых площадок по продажам товаров, работ и услуг онлайн. Кроме того, два промышленных предприятия получили субсидию на приобретение оборудования на сумму 40 миллионов рублей.

«Мы гордимся, что вдвое больше мер поддержки наши предприятия получили в этом году. Для меня важно, чтобы каждый, кто работает на благо округа, чувствовал поддержку. Ведь именно в сотрудничестве мы можем добиваться высоких результатов», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Депутат Мособлдумы Сергей Маликов подчеркнул, что Солнечногорск является одним из лидеров федерального проекта «Выбирай свое», направленного на развитие импортозамещения.

«Здесь отличные показатели по проекту. Я не в первый год сюда приезжаю и вижу, насколько консолидирован бизнес в Солнечногорске. Это важно», — рассказал депутат Мособлдумы Сергей Маликов.

На мероприятии были вручены благодарственные письма предприятиям за их вклад в развитие округа. Награды получили такие компании, как «Сириус», «Солнечногорский стекольный завод», «Миксит», «Бобимекс», «Витраж», «Сладкий орешек», «Металлика-дизайн», «Королевская вода», «Сокол-Т», «ИльМио Мороженко», «Европласт», «Экосистема» и «Стеклопластик».

Также участникам совета рассказали о мерах государственной поддержки предпринимательства в 2025 году, основных изменениях налоговой реформы и ответили на другие вопросы.

На территории Солнечногорска зарегистрировано 8104 субъекта малого и среднего предпринимательства, 5597 индивидуальных предпринимателей и 2509 юридических лиц.

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