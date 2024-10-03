Еще 24 многодетные семьи получили жилищную субсидию в Подмосковье с начала года

Подмосковная программа «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» уже несколько лет помогает родителям приобретать собственное просторное жилье. Только с начала года субсидию получили 24 пары мам и пап, которые воспитывают в общей сложности 181 ребенка.

В Минжилполитики Подмосковья отметили, что за все время реализации проекта — с 2013 по 2024 годы — субсидии получили 287 многодетных семей. Это 2 235 детей.

Право на субсидию имеют семьи, в которых воспитываются не менее семи детей или в которых родилась тройня (или более). Обязательным требованием является подтвержденный статус малоимущих, ранее не получавших земельных участков от государства.

Размер субсидии составляет 100% стоимости жилья.

Чтобы подать заявку, нужно обратиться в администрацию своего городского округа, заполнить заявление и собрать другие необходимые документы.

Реализация программы «Социальная ипотека» также продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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