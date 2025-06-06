Еще 24 километра теплосетей отремонтируют в Подольске в 2025 году

В Подольске в 2025 году по государственной программе обновят 23,7 километра теплосетей. Подрядчики завершили работы на участках протяженностью более 15 километров.

Особое внимание уделят замене коммуникаций и восстановлению территорий. Все траншеи оставят открытыми до проверки каждого участка, а после восстановят объект до нормативного состояния. Во время замены теплосети рабочие выставляют ограждения и информационные стенды, информирующие жителей о сроках и характере проводимых работ.

Параллельно идут работы на котельных. Отключения горячей воды проходят по регламенту до 14 дней. Это необходимая мера для бесперебойной подачи отопления зимой.

В многоквартирных домах проходят капитальные ремонты. На данный момент выполнено 77 элементов в 63 домах, включая замену внутренних инженерных систем, ремонт крыш, обновление фасадов, ремонт фундамента и замену лифтового оборудования. В активной фазе находятся работы по 139 элементам в 93 многоквартирных домах.

Масштабная подготовка к отопительному сезону охватывает все многоквартирные дома — около двух тысяч зданий. Все данные о состоянии систем отопления, водоснабжения, вентиляции, а также результаты проверок и испытаний будут систематизированы в электронном виде и внесены в государственную информационную систему ЖКХ. За оформление паспортов отвечают управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Они должны завершить все работы до 15 сентября.