Еще 235 жилых домов в Подольске зарегистрировались на платформе ГИС ЖКХ

В Подольске прошел ежеквартальный форум «Управдом», на котором собрались представители советов многоквартирных домов. Они сообщили, что уже 235 товариществ собственников жилья перешли на электронное голосование в системе ГИС ЖКХ.

В форуме приняли участие председатель Совета депутатов Алексей Никулин, заместители главы Александр Мамлай и Владимир Шабалдас, председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Московской области Олеся Тыщенко, представители администрации, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и активисты.

Участники обсудили множество вопросов, в том числе проведение общих собраний собственников жилья в электронном виде на платформе ГИС ЖКХ и переход на электронный платежный документ.

Глава округа Григорий Артамонов отметил, что общие собрания — это не формальность, а важный инструмент управления. На форуме принимаются решения, которые повышают комфорт собственников жилья, а внедрение электронного голосования поможет избежать фальсификации бюллетеней, подлогов и нарушений процедуры. Благодаря нововведению процесс станет прозрачным. Более того, использование платформы ГИС ЖКХ позволит собственникам голосовать из любой точки мира. Сейчас важно проинформировать жителей о такой возможности.

«Совместно с активными жителями и старшими по домам мы уже инициировали проведение электронных ОСС в 235 многоквартирных домах. На этой неделе в рамках форума „Управдом“ уделили теме особое внимание. Электронные собрания — это не просто альтернатива бумажным бюллетеням, а шаг в будущее, где главные принципы — честность, прозрачность и реальное отражение мнения большинства», — отметил Григорий Артамонов.

На форуме также обсудили уборку твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора с дворовых территорий и преимущества установки индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах.

Представители советов многоквартирных домов задали вопросы и высказали пожелания. Такие встречи позволяют оперативно решать проблемы и делиться опытом.