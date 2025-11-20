Еще 23 тротуара обустроили в Люберцах в 2025 году

В Люберцах в 2023 году обустроили 23 тротуара общей протяженностью более 10 километров. Работы выполнили за счет муниципального бюджета в рамках программы по развитию транспортной инфраструктуры.

Большую часть объектов привели в порядок по поручению главы городского округа Люберцы Владимира Волкова на основе обращений, полученных во время выездных приемов администрации.

Например, в селе Верхнее Мячково обустроили пешеходную зону длиной более 2,8 километра. В поселке Октябрьский расширили тротуар на улице Текстильщиков протяженностью почти 150 метров. В поселке Красково на улице Лорха построили новую пешеходную дорожку, а в Дзержинском обустроили тротуар длиной 500 метров. По просьбе жителей также привели в порядок тропинку в поселке Малаховка на Пионерской улице.

«Специалисты отсыпали основание из песка и щебня, установили бордюрный камень и уложили асфальтобетонное покрытие. Длина нового тротуара составила 78 метров, площадь — 164 квадратных метра», — отметил заместитель главы городского округа Люберцы Александр Сорокин.

Для удобства и безопасности пешеходов установили перильные ограждения и обустроили новый пешеходный переход.