Еще 23 школьникам вручили первые паспорта в Можайске

Разделить с ребятами радость важного события пришли их родители, близкие и почетные гости. Паспорта школьникам вручили глава Можайского округа Денис Мордвинцев, депутаты Московской областной думы Татьяна Сердюкова и окружного совета Валерий Нагулин.

Денис Мордвинцев подчеркнул, что получение паспорта — это серьезный шаг во взрослую жизнь, символ ответственности и новых возможностей. «Желаю вам уверенно идти к своим целям, быть достойными гражданами нашей страны и смело строить свое будущее», — обратился к виновникам торжества руководитель муниципалитета.

Вместе с паспортами подростки получили памятные подарки. В завершение церемонии все участники сделали общее фото на память.