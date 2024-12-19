Еще 23 школьникам вручили первые паспорта в Дмитрове

В Центральном дворце культуры «Созвездие» состоялось торжественное вручение паспортов 23 юным жителям Дмитровского округа, которым исполнилось 14 лет. Этот важный момент стал началом нового этапа жизни для ребят.

Церемония прошла в праздничной атмосфере, куда пригласили родных и друзей подростков. Паспорта юным гражданам вручала Наталья Мутовкина, директор Центрального дома культуры «Созвездие» и заслуженный работник культуры Московской области.

Помимо главного документа, ребята получили памятные подарки — брендированные обложки для паспортов и поздравления от Губернатора Московской области Андрея Воробьева. Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина отметила, что получение паспорта — это важный шаг во взрослую жизнь, когда ребята начинают осознавать свою ответственность перед страной.

Этот день запомнится молодым гражданам не только как момент получения паспорта, но и как начало нового этапа в жизни каждого из них.