Еще 23 километра теплосетей обновят в Подольске в 2025 году

В течение года в городском округе Подольск модернизируют еще 23 километра сетей теплового хозяйства и дополнительные участки по новым адресам. Также обновят котельные на улицах Ульяновых, Победы, Заводской и Большой Серпуховской.

Модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства в Подольске уделяют особое внимание из-за случившейся в прошлом году крупной аварии на котельной в Климовске. Тогда без отопления остались 176 домов. Ситуацию быстро стабилизировали благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Огромная благодарность всем, кто не остался в стороне! Чтобы не допустить повторения подобных ситуаций, при содействии областного правительства начали масштабную модернизацию теплового хозяйства», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Так, в прошлом году капитально отремонтировали свыше 17 километров тепловых сетей. В 2025 году модернизируют еще 23 километра, в том числе дополнительные участки по новым адресам.

«Закончим реконструкцию котельных на улицах Ульяновых и Победы, продолжим обновлять объект на Заводской и начнем на Большой Серпуховской. Весной благоустроим территории», — поделился планами руководитель муниципалитета.

Отметим, что в Подольске идет комплексное развитие инфраструктуры. В план по газификации включили 63 садовых некоммерческих товарищества, начали возводить комплекс водоподготовки на Деснинском водозаборе. Каждый день он обеспечивает водой 220 тысяч жителей. Помимо этого, отремонтируют аварийные участки сетей и насосных станций «Товарная» и «Лучинское».

По словам Григория Артамонова, Подольск вошел в число лидеров Московской области по капитальному ремонту многоквартирных домов.

«В 2024 году обновили 190 зданий, в планах — еще 252. Наша задача — создать надежную, современную и комфортную среду для жизни каждого жителя Подольска», — заключил он.