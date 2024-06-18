Еще 220 врачей пришли работать в Подмосковье по рекомендациям коллег в 2024 году

Свыше 200 медиков устроились на работу в Подмосковье по программе «Приведи друга» с начала года. По ней сотрудники больниц региона могут получить премию за трудоустройство знакомого врача или фельдшера размером до 50 тысяч рублей.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, премию выплачивают в два этапа: половину — при трудоустройстве и половину — спустя три месяца. При этом новый сотрудник не должен работать в медучреждениях области последние шесть месяцев.

«Для привлечения и удержания медицинских кадров в нашем регионе работают эффективные и востребованные программы, например, „Приведи друга“. Этот проект мы реализуем уже третий год и только с начала года в наши поликлиники и больницы трудоустроились 222 медработника», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Медикам региона также доступны программы льготной ипотеки, компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков и другие меры поддержки. Подробнее о них можно узнать по ссылке.

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