Еще 220 километров дорог в деревнях и селах отремонтировали в Подмосковье

Около 220 километров покрытия отремонтировали на региональных дорогах в деревнях и селах Подмосковья с начала сезона. Работы провели в 30 городских округах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Более трети программы сезона составили подъездные пути и участки на территории сел, деревень и поселков.

«Специалисты Мосавтодора заменили почти 220 километров дорожного покрытия более чем на 70 участках, что обеспечило комфортное и безопасное передвижение местных жителей в 30 городских округах», — пояснил заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Так, в Раменском округе привели в порядок дорогу между деревней Осеченки и поселком совхоза «Красковский», а также участок от Рязанского шоссе до поселка Горки в Бронницах, центральную дорогу в деревне Дементьево и селе Игумново и многие другие.

Программу составили с учетом результатов голосования жителей на портале «Добродел». Только по их наказам в порядок привели более 45 километров покрытия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 20 дорожных проектах, которые реализуют в регионе до конца года. В их числе — путепроводы МЦД в Быково и Аникеевке, Северный обход Лобни и другие.

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