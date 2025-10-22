Еще 22 двора благоустроили в Химках в 2025 году

В этом году в Химках благоустроили 22 дворовые территории. План работ формировали на основании пожеланий и обращений жителей.

В настоящее время подрядные организации выполняют заключительные этапы озеленения, высаживая кустарники у корпусов № 9, № 10 и № 13 микрорайона Школьный в деревне Брехово.

Работы уже выполнены на множестве объектов. В Старых Химках — на улицах Чкалова, Мичурина, Дружбы, Парковой, Ленинградской и Спартаковской. В Новых Химках благоустроили дворы на улицах 9 Мая, Родионова, Машинцева, Молодежной, Дружбы, Парковой и на Юбилейном проспекте. В микрорайоне Левобережный работы велись на Зеленой улице, в Кутузовском — в деревне Юрлово. Также преобразились дворы в Луневском на Гаражной улице, в Сходне-Фирсановке — на 2-м Чапаевском переулке и улицах Чапаева, Мичурина, Октябрьской и Первомайской, а в Подрезково — на улицах Жаринова и Центральной.

Комплекс работ включал в себя замену дорожного покрытия там, где это было необходимо, ремонт пешеходных коммуникаций и нанесение новой парковочной разметки. Особое внимание уделили озеленению, высаживая новые деревья и кустарники.

Ремонтные работы были проведены во всех микрорайонах округа. Главной целью программы стало создание комфортного и безопасного пространства для горожан.