Еще 214 школьников посвятили в «Орлята России» во Власихе

Торжественное посвящение учащихся школы имени Попова в ряды «Орлят России» провели во Власихе. В Министерстве образования Московской области рассказали, что к движению присоединились 214 ребят.

«Церемония посвящения в „Орлята России“ для всех ее участников — знаковое событие. Это торжественное мероприятие особенно важно для ребят, поскольку открывает двери в мир дружбы и возможностей, в котором их ждет много нового, познавательного, интересного и полезного», — отметил региональный координатор проекта «Орлята России» Святослав Громов.

Интересно, что гимн «Орлят России» создан именно в школе имени Попова. Проект реализуется в стране с 2021 года и за три года объединил более трех миллионов школьников и их родителей.

Новую школу откроют на улице Победы в Климовске в сентябре 2025 года. Она будет рассчитана на 1,1 тысячи человек и войдет в структуру СОШ № 1. Это позволит полностью решить проблему второй смены в микрорайоне. Объект посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.