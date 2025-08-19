Еще 21 тысячу онлайн-заявок на уведомление о строительстве подали в Подмосковье

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на уведомление о планируемом строительстве. С начала года этой возможностью воспользовались более 21 тысячи раз.

Как рассказали в областном Мингосуправления, при помощи онлайн-услуги можно подать заявление на уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС или садового дома. Перед этим можно проверить ограничения при помощи Геопортала Подмосковья.

Госуслуга доступна в разделе регионального портала «Гражданам», подраздел «Земля», пункт меню — «Строительство». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. В рамках услуги также можно также изменить параметры планируемого строительства или реконструкции.

Воспользоваться сервисом могут физические и юридические лица, а также предприниматели.