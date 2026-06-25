Еще 200 тысяч заявлений на соцкарту подали на регпортал в Подмосковье

С начала 2026 года на региональном портале подано более 200 тысяч заявлений на оформление социальной карты жителя Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Получить социальную карту могут граждане льготных категорий, зарегистрированные в Подмосковье. Услуга «Социальная карта жителя Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Соцкарты и документы», а также в мобильном приложении «Добродел».

Для подачи заявления необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить интерактивную форму. Услуга предоставляется в течение 16 рабочих дней. Готовую пластиковую карту можно забрать в МФЦ, выбранном при заполнении заявления.

При заполнении заявления на получение соцкарты для ребенка умный сервис автозаполнения проверит информацию и отобразит список детей, на которых можно оформить карту. Заявителю останется только выбрать ребенка и направить заявку на рассмотрение.