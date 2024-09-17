Еще 200 тысяч телемедицинских консультаций для детей провели в Подмосковье

С начала года жители Подмосковья получили более 200 тысяч телемедицинских консультаций для детей. Это повторный онлайн-прием, который освобождает родителей от похода в поликлинику.

«В ходе такого онлайн-приема врач контролирует динамику и ход лечения, а также дает рекомендации и при необходимости может направить к узкопрофильному специалисту или оформить цифровой рецепт на льготное лекарство. Телемедицина удобна для семей с детьми — это позволяет сэкономить время», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье», инфомат или линию 122. Телемедицина доступна только после очного приема врача.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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