Еще 200 тысяч онлайн-консультаций по социальным вопросам провели в МФЦ Подмосковья

Новый пилотный проект по дистанционным консультациям запустили в МФЦ в 2024 году. С начала года с его помощью жители решили более 200 тысяч вопросов в сфере социальной защиты и опеки.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, в рамках проекта в МФЦ оборудовали специальное рабочее место, где жители могут обратиться к специалистам по видеосвязи. По необходимости сотрудники центров помогают со сканированием и распечаткой документов.

«С начала года свыше 200 тысяч онлайн-консультаций по вопросам социальной защиты и опеки организовали в подмосковных офисах „Мои Документы“», — рассказала директор Центра компетенций госуправления Галина Варганова.

В ведомстве добавили, что среди самых популярных вопросов жителей были компенсация за ЖКУ, санаторно-курортное лечение, а также обслуживание социальных карт.

Онлайн-консультации дают возможность быстро проработать любые проблемы со специалистами.