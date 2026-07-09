Еще 20 жителей Подмосковья прошли обучение в «Школе фермера»

В Российском государственном аграрном университете — МСХА имени К. А. Тимирязева состоялось вручение дипломов выпускникам 13-го потока образовательной программы «Школа фермера». В этом году обучение завершили 40 человек, в том числе 20 представителей Подмосковья, а также ветераны СВО и члены их семей.

Проект реализуют Минсельхоз России и Россельхозбанк.

Участники освоили направления «Вертикальное садоводство» и «Хмелеводство». В течение двух месяцев они изучали теорию, проходили практику на предприятиях региона, а итогом обучения стала защита бизнес-проектов, посвященных развитию собственного бизнеса в сфере АПК.

Среди представленных инициатив — проекты по развитию агротуризма с выращиванием хмеля, созданию вертикальных ферм для производства грибов шиитаке и решения в сфере озеленения с использованием живых и стабилизированных растений.

Программу «Школа фермера» реализуют с 2020 года. За это время подготовку прошли более 11 тысяч человек из 83 регионов страны.

С осени 2024 года к обучению активно привлекают ветеранов специальной военной операции и членов их семей — всего программу освоили 750 человек.