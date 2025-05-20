Еще 20 жителей Подмосковья получат призы за передачу показаний счетчиков онлайн

Еще 20 победителей акции «1999 причин передать показания онлайн» выбрали в Подмосковье. Они получат по 1999 рублей на лицевой счет, которые можно будет направить на оплату ЖКУ.

Как рассказали в региональном расчетном центре, победителей выбрали из пользователей, которые передавали показания счетчиков онлайн в апреле. Их определили при помощи генератора случайных чисел.

Номера лицевых счетов победителей: 10025266, 81967039, 87569779, 32799118, 39700966, 90878380, 89807201, 87408289, 91557029, 81003190, 33831539, 32702999, 34414479, 33766516, 82105468, 34055144, 39063487, 33583891, 33880754, 33401403.

Узнать больше об акции можно по ссылке.