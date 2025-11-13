Еще 20 ж/д станций переименуют в Подмосковье

На Московской железной дороге в Подмосковье переименуют 20 остановочных пунктов. В 19 случаях из названий уберут числовые обозначения километров, а еще один пункт получит новое имя. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Как уточнили в ведомстве, новые названия выбрали с учетом географических ориентиров и объектов, расположенных рядом. Так, на Ярославском направлении пункт «43 км» станет называться «Нагорное», «76 км» — «Топорково», а «90 км» — «Шубино». На Казанском направлении «49 км» переименуют в «Игумново», «55 км» — в «Гжельские источники».

На Павелецком направлении «52 км» станет «Данилово», «121 км» — «Зубово», «131 км» — «Колменка», «152 км» — «Новоселки». На Курском направлении платформа «66 км» будет называться «Ивачково», на Савеловском — «94 км» переименуют в «Никулки», а на Горьковском — «33 км» в «Вишняково» и «43 км» в «Поселок Воровского». Кроме того, на Большом кольце МЖД остановочный пункт «Депо» получит новое название — «Локомотив».

В Минтрансе подчеркнули, что такие изменения помогут пассажирам лучше ориентироваться на железнодорожной сети и облегчат навигацию в Подмосковье.