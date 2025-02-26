Еще 20 врачей трудоустроились по спецпрограмме в больницу Дмитрова в 2024 году

Новые кадры появились в Дмитровской больнице в 2024 году благодаря программе «Приведи друга». Ее инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев .

Суть программы в том, что сотрудник медучреждения, который помог привлечь в больницу нового специалиста, получит премию в размере одного оклада. К примеру, в 2024 году в рамках программы к работе в больнице Дмитрова приступили пять педиатров, два стоматолога и один онколог.

Врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Демид Вахрунин переехал в Дмитров из Красноярска по рекомендации своего коллеги. Теперь он получает меру соцподдержки от администрации муниципалитета — частичную компенсацию аренды жилья. Врач-терапевт Алла Косякова позвала на работу участкового врача-терапевта Илью Родионова.

«Программа „Приведи друга“ помогает решать кадровые вопросы и улучшать медицинское обслуживание для жителей региона. В нашем округе действуют и другие меры соцподдержки медработников: программы „Социальная ипотека“, „Земский доктор“, „Земский фельдшер“, „Земля врачам“ и другие», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Подробнее с мерами поддержки для медицинских специалистов можно ознакомиться на сайте.