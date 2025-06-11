Еще 20 тысяч жителей Подмосковья впервые воспользовались ботом для записи к врачу

Свыше 20 тысяч человек впервые воспользовались Telegram-ботом Денисом для записи к врачу с начала года. Всего за этот период он принял более 35 тысяч обращений.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, при помощи бота можно записаться на прием к врачу, на диспансеризацию, вакцинацию, а также вызвать специалиста на дом.

Кроме того, цифровой помощник подсказывает, к какому врачу записаться. Для этого необходимо указать жалобы и ответить на вопросы.

Воспользоваться ботом можно по ссылке. Для этого нужно указать полное имя, номер телефона и полиса ОМС.

В этом году Денис оформил более 35 тысяч записей к врачу, 2,8 тысячи — на диспансеризацию, 400 — на телемедицинские консультации и принял более 1,5 тысячи заполненных анкет «Возраст не помеха».