Еще 20 тысяч жителей Подмосковья оформили льготу на протезирование зубов
Жители Московской области могут дистанционно оформить справку для бесплатного протезирования зубов. С начала года электронной услугой воспользовались более 20 тысяч человек.
Право на льготное изготовление и ремонт зубных протезов имеют несколько категорий граждан, постоянно зарегистрированных в Подмосковье.
В их числе ветераны труда и военной службы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие пенсионеры, а также жители предпенсионного возраста при условии соответствия установленным критериям по уровню дохода.
Для получения справки, подтверждающей наличие права на бесплатное зубопротезирование, необходимо получить заключение стоматолога, после чего подать заявку в электронном формате через раздел «Соцподдержка» — «Документы, подтверждающие льготу» на региональном портале госуслуг.
Решение поступит в личный кабинет заявителя. Услуга бесплатная.