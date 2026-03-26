Еще 20 тысяч заявок на повторные свидетельства из ЗАГСа подали в Подмосковье

С начала текущего года на региональном портале госуслуг было подано более 20,5 тысячи заявлений на получение повторных свидетельств об актах гражданского состояния, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления Московской области.

Услуга по выдаче повторных документов находится в разделе «Гражданам» — «Документы» — «Личные» на региональном портале. Она предоставляется платно и занимает до 30 календарных дней.

С помощью этой услуги можно оформить повторное свидетельство о браке, его расторжении, усыновлении, рождении, смерти, смене имени или установлении отцовства. Также можно получить повторные справки, подтверждающие факт регистрации акта гражданского состояния.

Размер госпошлины за выдачу повторного свидетельства составляет 500 рублей, за выдачу справок — 350 рублей.