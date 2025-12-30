Еще 20 тонн гуманитарной помощи отправили из Подмосковья в Донбасс к Новому году
Очередная партия гуманитарной помощи прибыла в Донецк из Подмосковья в рамках проекта «Доброе дело». Рейс посвятили приближающимся праздникам. Волонтеры собрали не только вещи первой необходимости, но и приятные подарки.
Проект «Доброе дело» реализуют с 2022 года при поддержке губернатора Андрея Воробьева.
«Это комплексная работа, включающая организацию мероприятий, адресную поддержку и, что становится особенно значимым в преддверии праздников, — создание атмосферы заботы и внимания. Для нас принципиально важно оказывать эту многостороннюю поддержку как нашим военнослужащим, так и мирным жителям», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Средства гигиены и детское питание передали в Специализированный Дом ребенка Донецка. А в Доме детского и юношеского творчества Макеевки детям вручили 80 сладких подарков.
В рамках миссии организовали два новогодних представления в Центре развития молодежных инициатив республики в Донецке и в Брянковском доме культуры в ЛНР. Их посетили около 250 ребят.
Дети заранее написали письма Деду Морозу со своими заветными желаниями, а волонтеры постарались в точности их исполнить, собрав индивидуальные подарки для каждого.
Инициатором праздника стала организатор движения «Мы рядом», лауреат премии «Мы рядом. Доброе дело» Ольга Мудрик. Она занимается сбором гуманитарной помощи более трех лет. Для этого женщина создала сообщество единомышленников, которое уже насчитывает 4,5 тысячи участников.
Общий объем гуманитарного рейса составил 20 тонн. В него вошли детские подарки, медикаменты, квадроцикл, мотоцикл, беспилотники и многое другое.
Всего в Подмосковье работают 86 волонтерских пунктов сбора гуманитарной помощи. С начала действия проекта «Доброе дело» в Донбасс отправили более 10 тысяч тонн груза.