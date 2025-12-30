Еще 20 тонн гуманитарной помощи отправили из Подмосковья в Донбасс к Новому году

Очередная партия гуманитарной помощи прибыла в Донецк из Подмосковья в рамках проекта «Доброе дело». Рейс посвятили приближающимся праздникам. Волонтеры собрали не только вещи первой необходимости, но и приятные подарки.

Проект «Доброе дело» реализуют с 2022 года при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

«Это комплексная работа, включающая организацию мероприятий, адресную поддержку и, что становится особенно значимым в преддверии праздников, — создание атмосферы заботы и внимания. Для нас принципиально важно оказывать эту многостороннюю поддержку как нашим военнослужащим, так и мирным жителям», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Средства гигиены и детское питание передали в Специализированный Дом ребенка Донецка. А в Доме детского и юношеского творчества Макеевки детям вручили 80 сладких подарков.

В рамках миссии организовали два новогодних представления в Центре развития молодежных инициатив республики в Донецке и в Брянковском доме культуры в ЛНР. Их посетили около 250 ребят.