Еще 20 студентов в Люберцах сдали нормативы ГТО

Студенты Люберецкого техникума имени Ю. А. Гагарина приняли участие в сдаче норм ГТО. Мероприятие прошло на стадионе «Урожай».

О плановом тестировании сообщил руководитель Центра тестирования ГТО муниципалитета Евгений Петров.

«На стадионе „Урожай“ поселка Томилино городского округа Люберцы прошел плановый прием норм всероссийского комплекса ГТО у студентов-гагаринцев. В нем приняли участие 20 человек. Перед началом приема нормативов вручил знак отличия учащемуся 1-го класса гимназии № 41 Егору Девляшову, который успешно выполнил нормы комплекса в рамках программы „В школу с ГТО“», — сообщил Евгений Петров.

Ранее 30 золотых и серебряных знаков отличия получили ученики школы № 53 в Люберцах.

В округе работают уникальные проекты: «В школу с ГТО», «В вуз с ГТО» и корпоративная лига ГТО для работников предприятий. Недавно нормативы выполнили сотрудники люберецкого «ТекстильПрофи».