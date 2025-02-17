Еще 20 социально значимых закупок опубликовали в Подмосковье

За неделю в Московской области провели 20 тендеров с социально значимыми объектами. Конкурсы касались работ по реконструкции тепловых пунктов и котельных в Одинцове, Люберцах, Власихе и других округах.

В Комитете по конкурентной политике Московской области уточнили, что в Коломне запланировали строительство детского сада, в Лосино-Петровском — ремонт школы, в Раменском — реконструкция гимназии, а в Одинцове — строительство поликлиники.

Помимо этого, с 10 по 14 февраля в Подмосковье опубликовали конкурсы на капитальный ремонт дорог в Зарайске и Серебряных Прудах. Работы проведут в рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Напомним, информацию о новых закупках в Московской области размещают в ЕИС и на портале ЕАСУЗ. Малые закупки до 600 тысяч рублей публикуют в Электронном магазине Московской области.