Еще 20 школьников получили первые паспорта в Балашихе

В администрации Балашихи состоялась торжественная церемония вручения паспортов и значков «Движение первых» 20 школьникам городского округа. Глава муниципалитета Сергей Юров лично поздравил ребят и вручил документы в рамках всероссийской патриотической акции «Мы — граждане России!».

Цель акции — сделать момент получения первого паспорта по-настоящему торжественным, значимым и запоминающимся для подростков. Проект направлен на формирование у молодежи чувства ответственности, гордости за свою страну и осознанного отношения к гражданству.

«Желаю вам расти достойными гражданами и патриотами свой страны. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, ставьте перед собой самые амбициозные цели, и у вас все получится», — сказал Сергей Юров.

Организатором проекта выступает общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых». Акция реализуется по всей стране и становится важным шагом в деле воспитания гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения.