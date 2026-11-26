Торжественная церемония вручения документов прошла во Дворце культуры имени Воровского. Разделить этот волнительный момент с ребятами пришли их родители, близкие и друзья.

Заместитель главы Раменского округа Василий Езерский 25 ноября лично вручил паспорта и поздравил молодых людей, пожелав им смело идти к достижению цели, любить свою малую родину и быть активными гражданами.Особые слова признательности прозвучали в адрес родителей за воспитание достойного поколения.

Церемония вручения паспортов прошла в торжественной обстановке, чтобы подчеркнуть значимость этого события для подрастающего поколения. Эта традиция родилась в Раменском округе в 2018 года. Подать документы на получение первого паспорта необходимо лично в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в течение 90 календарных дней после достижения четырнадцатилетия. Чтобы документ вручили в праздничной атмосфере в присутствии гостей, нужно просто сообщить о своем желании сотруднику при подаче заявления.