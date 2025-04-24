Еще 20 школьникам вручили первые паспорта в Можайском округе

Торжественная церемония прошла в загсе муниципалитета. В этот важный день поддержать юношей и девушек пришли их родственники и друзья.

Первый заместитель главы округа Алексей Сперанский поздравил ребят с этим значимым в их жизни событием. Он подчеркнул, что с получением паспорта гражданина России у них появляются не только новые права, но и новые обязанности.

«Желаю расти настоящими патриотами большой и великой страны. Ставьте самые амбициозные цели и в обязательном порядке их достигайте», — пожелал школьникам Алексей Сперанский.

Участников церемонии также поздравила депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова.

Одной из получивших в этот день паспорт стала чемпионка России по самбо среди юношей и девушек до 15 лет Алиса Волкович. На церемонии присутствовал и тренер спортсменки — директор Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Валерий Нагулин.

По традиции школьники сфотографировались на память. Им также вручили подарки с символикой Можайского округа.