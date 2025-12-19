Еще 20 школьникам вручили первые паспорта в Можайском округе

Торжественная церемония в преддверии Нового года состоялась в стенах Можайского загса. Поздравить ребят пришли не только официальные лица, но и сказочные гости — Дед Мороз и Снегурочка.

Главный документ гражданина Российской Федерации получили 20 юных жителей муниципалитета. С этим важным событием в жизни подростков поздравили первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский, депутаты Московской областной думы Татьяна Сердюкова и окружного совета Надежда Камозина. Почетные гости пожелали молодым людям гордиться своей страной, округом, своими корнями, всегда оставаться патриотами, ставить высокие цели и уверенно идти к ним.

Алексей Сперанский напомнил школьникам, что получение паспорта — не просто формальность, а первый серьезный шаг во взрослую жизнь. «От всей души желаем нашим юным гражданам светлого будущего, успехов в учебе и стремления быть достойными жителями великой России и Можайской земли», — сказал первый заместитель главы округа.

В завершение церемонии Дед Мороз и Снегурочка вручили подросткам подарки. Все участники сделали фотографии на память об этом дне.