Еще 20 школьникам вручили первые паспорта в Дмитрове
В центральном Дворце культуры «Созвездие» города Дмитрова прошло торжественное мероприятие, на котором 20 юных жителей округа получили свои первые паспорта гражданина Российской Федерации. Главный документ школьникам вручил временно исполняющий полномочия главы округа Михаил Шувалов.
В своей поздравительной речи Михаил Шувалов отметил важность этого события в жизни ребят и пожелал им успехов и добра. Он вспомнил, что сам получил свой первый паспорт еще в советское время, когда подобных праздников не проводили, подчеркнув, что сегодня вручение паспортов стало доброй традицией.
Поддержать ребят пришли их родители. Один из них, Федор Валентинский, с гордостью рассказал о своей дочери Дарье, которая не только получила паспорт, но и является активной спортсменкой и футболисткой.
Кроме паспорта, каждый школьник получил памятные подарки — брендированную обложку для документа и поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Это важное событие стало еще одним шагом в становлении молодых граждан России и вызвало тёплые эмоции у всех присутствующих.