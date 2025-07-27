Еще 20 школьникам вручили первые паспорта в Дмитрове

В своей поздравительной речи Михаил Шувалов отметил важность этого события в жизни ребят и пожелал им успехов и добра. Он вспомнил, что сам получил свой первый паспорт еще в советское время, когда подобных праздников не проводили, подчеркнув, что сегодня вручение паспортов стало доброй традицией.

Поддержать ребят пришли их родители. Один из них, Федор Валентинский, с гордостью рассказал о своей дочери Дарье, которая не только получила паспорт, но и является активной спортсменкой и футболисткой.

Кроме паспорта, каждый школьник получил памятные подарки — брендированную обложку для документа и поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Это важное событие стало еще одним шагом в становлении молодых граждан России и вызвало тёплые эмоции у всех присутствующих.