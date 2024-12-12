Еще 20 школьникам в Одинцовском округе торжественно вручили первые паспорта

Ребята из Одинцовского округа стали на год взрослее и получили важный документ — паспорт. Торжественная церемония прошла в администрации Одинцовского округа, где школьникам рассказа об их новых правах и обязанностях.

Традиционно паспорта вручил глава муниципалитета Андрей Иванов. Он поздравил ребят с этим важным событием и напомнил, что паспорт — это не просто документ, а подтверждение статуса гражданина.

«Сегодня мне хотелось бы пожелать вам решимости и уверенности в своих силах, решительности в достижении намеченных целей. Мы передаем вам свое доверие, свою веру в каждого из вас, потому что именно вам предстоит строить будущее нашей страны», — рассказал Андрей Иванов.

Символично, что паспорта вручались в День памяти Александра Невского — известного защитника и дипломата, который остается примером для всех. Школьники получили в подарок книгу Николая Карамзина «История Государства Российского», чтобы узнать больше о прошлом страны. После церемонии дети и их родители пообщались с главой округа и сделали совместное фото.