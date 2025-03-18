Еще 20 организаций Подмосковья выплатят штрафы за навалы мусора

Во дворах многоквартирных домов Подмосковья продолжают пресекать сброс крупногабаритных отходов. Следить за ситуацией помогают камеры системы «Безопасный регион». Если управляющая компания или муниципальная служба вовремя не убирает отходы, им грозит штраф в 50 тысяч рублей.

За неделю Министерство по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области вынесло 21 постановление в отношении УК и МБУ на сумму более миллиона рублей. Всего с момента запуска системы выявления нарушений вынесли 237 постановлений на 11,5 миллиона рублей.

Камеры также зафиксировали 16 случаев незаконного сброса мусора частными лицами. Этих граждан привлекли к административной ответственности. Напомним, что выбрасывать крупногабаритные отходы во дворах, где нет специального бункера, запрещено. Штраф для физических лиц может достигать пять тысяч рублей.

Чтобы ускорить процесс реагирования, все управляющие организации и муниципальные учреждения подключены к специальному чат-боту в Telegram.