Еще 20 новых музыкальных инструментов закупили для школы искусств в Истре

Пресс-служба администрации м. о. Истра

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Истра

Детская школа искусств имени Владимира Ширшова в Истре продолжает подготовку к новому учебному году. В структурные подразделения учреждения поступили еще 20 музыкальных инструментов.

Новые баяны и аккордеоны пополнили арсенал структурных подразделений: «Истринская ДМШ», «Павло-Слободская ДМШ», «Дедовская ДМШ», «Снегиревская ДШИ» и «Глебовская ДШИ». Инструменты поступили в учреждения благодаря поддержке правительства Московской области и администрации муниципального округа Истра в рамках госпрограммы «Культура и туризм Подмосковья».

Теперь дети смогут заниматься на современных инструментах и с комфортом развивать свои музыкальные навыки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что 2025 году в регионе обновляют более чем

60 учреждений, а также строят еще 20 учебных заведений.