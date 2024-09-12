Еще 20 километров тросовых ограждений установили на дорогах Подмосковья

План по установке тросовых ограждений выполнили в Подмосковье. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», потоки движения разделили еще на 60 участках трасс в регионе.

В общей сложности установили 20,5 километра ограждений в пяти городских округах: Одинцовском, Сергиево-Посадском, Раменском, Лобне и Коломне. Заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик уточнил, что потоки разделяют на опасных участках дорог, чтобы снизить вероятность лобовых столкновений.

Самый большой объем работ этого сезона провели в Раменском — здесь 12 километров тросовых ограждений на 27 участках Старорязанского шоссе.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что установка ограждений продолжается. Еще около 50 километров перильных и металлических барьеров оборудуют до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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