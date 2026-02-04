Еще 2 тысячи жителей Подмосковья оформили льготу на протезирование зубов

Фото: Строительство новой поликлиники на 400 посещений в смену в Котельниках / Медиасток.рф

В январе жители Московской области активно пользовались электронной услугой, связанной с бесплатным зубопротезированием. За месяц на региональном портале оформили свыше двух тысяч заявок на получение справки, которая подтверждает право на изготовление и ремонт протезов.

Бесплатная стоматологическая помощь доступна определенным категориям жителей. В их числе ветераны труда и военной службы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие пенсионеры, люди предпенсионного возраста с учетом уровня дохода, а также другие льготные группы.

Обязательное условие — постоянная регистрация в Московской области и наличие медицинских показаний.

Получить справку можно онлайн. Для этого необходимо обратиться к стоматологу, а затем подать заявление через портал государственных слуг Московской области. Электронная услуга называется «Выдача справки, подтверждающей наличие права на бесплатное зубопротезирование» и находится в разделе «Поддержка» — «Отдых и здоровье».

Процедуру проводят в порядке очереди.

Оформить справку можно бесплатно. Ответ по заявлению приходит в личный кабинет на портале в течение семи рабочих дней.