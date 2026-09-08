Еще 2 тысячи онлайн-заявок на справки военкоматов подали в Подмосковье с января

С начала 2026 года жители Подмосковья оформили около двух тысяч онлайн-заявлений на получение справок военных комиссариатов. Комплексная услуга доступна на региональном портале .

С помощью одного заявления можно запросить один из 25 видов справок военных комиссариатов Подмосковья. Услуга предназначена для действующих и бывших военнослужащих, а также членов их семей.

Для оформления необходимо войти на региональный портал с подтвержденной учетной записью ЕСИА и заполнить электронную форму. Заявителю нужно выбрать военный комиссариат, указать необходимые справки и свою категорию, добавить требуемые документы и отправить заявление.

Загруженные файлы автоматически проверяет искусственный интеллект. Если документ не пройдет проверку, система сообщит об этом и предложит заменить его непосредственно при оформлении заявки.

Услуга предоставляется бесплатно.