Еще 2 тропы на Пахринском проезде благоустроят в Подольске

В Подольске благоустраивают две народные тропы на Пахринском проезде в рамках губернаторского проекта «Пешком». Протоптанные жителями маршруты станут комфортнее и безопаснее.

Рабочие отсыпали дорожку щебнем, установили бортовые камни и подготовили основание для асфальта.

Первый участок протяженностью 150 метров ведет от домов № 8 и № 10 к детскому саду при школе № 24. Второй участок длиной 50 метров примыкает к первой тропе. Благодаря обновлению родителям больше не придется добираться до дошкольного учреждения по приезжей части и газонам.

Отметим, с начала 2025 года в Подольске обустроили уже пять участков, в том числе два на улице Багратиона, № 16а, а также по одному на Циолковского, 3, и Сосновой, 8.

В рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Пешком» в округе планируют заасфальтировать еще 21 народную тропу.