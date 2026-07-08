Еще 2 школы поставили на кадастр в Подмосковье

В Подмосковье на государственный кадастровый учет поставили две новые школы, рассчитанные в общей сложности на 2775 учеников. Образовательные учреждения расположены в Ленинском городском округе и Химках.

Самая крупная школа, рассчитанная на 1675 мест, появилась в жилом комплексе «Первый квартал» в Ленинском округе. Пятиэтажное здание площадью более 27 тысяч квадратных метров включает отдельный блок для начальной школы, просторный атриум с амфитеатром, спортивные залы, современные учебные кабинеты и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории оборудовали спортивные и игровые площадки, которыми жители смогут пользоваться во внеурочное время. В учреждении откроются инженерные классы при поддержке госкорпорации «Росатом», а также IT-классы по программе «Школа 21», которую реализуют совместно со Сбербанком.

Еще одна школа на 1100 мест расположена в жилом комплексе «1-й Шереметьевский» в Химках. В четырехэтажном здании площадью около 19 тысяч квадратных метров разместили учебные блоки, актовый зал, бассейн, библиотеку, лаборатории, пространства для проектной деятельности и два спортивных зала.

Рядом со школой создали футбольное поле, площадки для баскетбола и воркаута, зеленую зону отдыха и игровое пространство для младших школьников.

Открыть школы планируют к началу нового учебного года.

«Обеспечение полноты и достоверности сведений ЕГРН — ключевое условие для возведения объектов социальной инфраструктуры. Росреестр по Московской области продолжает оказывать содействие в оформлении документов для строительства социально значимых объектов на территории региона, обеспечивая надежность и доступность сведений о недвижимости для граждан, органов власти и бизнеса», — заключил заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Павел Иванов.